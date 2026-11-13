В мире в 2025 году снизились показатели заболеваемости и смертности от туберкулёза, однако темпы прогресса отстают от целей, определённых глобальной стратегией End TB. Уровень заболеваемости составил 129 новых случаев на 100 тысяч населения против 131 случая годом ранее — это снижение на 1,6%, сообщает Health Policy Watch со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения.

Прогресс отстаёт от поставленных целей

За десятилетие, с 2015 по 2025 год, заболеваемость туберкулёзом в мире снизилась на 14%. В то же время стратегия End TB предусматривала сокращение этого показателя на 50% к 2025 году и на 80% к 2030 году.

Число смертей от туберкулёза в 2025 году оценивается примерно в 1,13 млн. Это на 4% меньше, чем 1,18 млн смертей в 2024 году, и на 35% меньше по сравнению с 1,74 млн в 2015 году. Таким образом, в 2025 году была достигнута первая промежуточная цель End TB по снижению смертности, которую первоначально планировалось выполнить к 2020 году.

Наибольшее бремя болезни

На 30 стран с высоким бременем туберкулёза приходится 88% всех случаев в мире. Около четверти случаев в 2025 году было зарегистрировано в Индии. В число восьми государств, на которые вместе приходится примерно две трети мирового количества случаев, также вошли Индонезия, Филиппины, Китай, Пакистан, Нигерия, Демократическая Республика Конго и Бангладеш.

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Среди людей, заболевших туберкулёзом, 54% составляли мужчины, 35% — женщины, 11% — дети. Эксперты ВОЗ отметили существенный прогресс в сокращении общего числа случаев в Африканском и Европейском регионах, а также в Китае и Индии.

ВОЗ предупреждает о нехватке финансирования

ВОЗ выразила обеспокоенность сокращением международного донорского финансирования программ профилактики, диагностики и лечения туберкулёза. В 2025 году общее финансирование этих направлений составило 6,6 млрд долларов — лишь 30% от годовой цели в 22 млрд долларов, установленной на 2027 год.

Некоторые страны с высоким бременем заболевания увеличили внутреннее финансирование, в частности больше всего — Индия и Индонезия. В то же время в ВОЗ отметили, что последствия сокращения общего финансирования диагностики, лечения и профилактики могут проявиться с задержкой.

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