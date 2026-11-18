17 ноября 2026 года законодатели США достигли принципиальной договоренности о требовании оснащать гражданские самолеты системами ADS-B In, которые предоставляют экипажам информацию о воздушном движении вокруг них. Инициативу объявили на мероприятии в Капитолии, организованном семьями жертв столкновения пассажирского самолета и военного вертолета над рекой Потомак в январе 2025 года, сообщает AeroTime.

Кого коснутся требования

Сейчас Федеральное авиационное управление США требует использования ADS-B Out в значительной части контролируемого воздушного пространства страны. Это оборудование передает данные о местоположении самолета, тогда как ADS-B In позволяет получать информацию о других воздушных судах.

Новое требование должно распространяться на авиалайнеры, деловые самолеты и самолеты авиации общего назначения, эксплуатируемые в воздушном пространстве, где передающее оборудование ADS-B Out уже обязательно. В то же время оно не предусматривает установки ADS-B In на каждое воздушное судно: например, винтажный легкий самолет или воздушный шар, которому разрешено летать без ADS-B Out, не будут автоматически обязаны устанавливать это оборудование.

Срок и расследование катастрофы

Одобренный Сенатом законопроект ROTOR Act устанавливает крайний срок оснащения до 31 декабря 2031 года. Для самолетов с максимальной сертифицированной взлетной массой менее 12 500 фунтов, эксплуатируемых по правилам Part 91, регулирующим большинство частных полетов в США, он предусматривает более дешевые альтернативы, в том числе портативные приемники. Какое именно оборудование будет соответствовать требованиям, определит Федеральное авиационное управление США.

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Договоренность еще должна быть одобрена Конгрессом, поскольку Палата представителей и Сенат ранее приняли разные законопроекты о безопасности полетов. Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз выразил надежду, что Конгресс примет закон до конца года.

29 января 2025 года самолет рейса American Airlines 5342, выполнявшегося PSA Airlines на CRJ700, столкнулся над рекой Потомак возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне с армейским вертолетом Black Hawk. Погибли все 64 человека на борту самолета и трое членов экипажа вертолета. Национальный совет по безопасности на транспорте США установил, что к аварии привели недостатки проектирования воздушного пространства, надзора и управления рисками со стороны Федерального авиационного управления и армии.

Согласно моделированию совета, система оповещения на основе ADS-B могла предупредить экипаж авиалайнера о вертолете за 59 секунд до столкновения, а затем повторно — за 35 секунд. Имевшаяся на самолете система предупреждения столкновений работала надлежащим образом, однако из-за заложенных в нее ограничений по высоте не выдала указаний для маневра. Совет также выдал 50 рекомендаций по маршрутам вертолетов, процедурам диспетчерского контроля, надзору за безопасностью и оборудованию для предотвращения столкновений.

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