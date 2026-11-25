В Германии железнодорожная компания Deutsche Bahn планирует в ближайшее время начать продавать билеты перевозчика Flixtrain через интернет и приложение. Об этом сообщает Der Spiegel. Ранее каналы продаж Deutsche Bahn были закрыты для предложений конкурентов.

Продажа через цифровые каналы

Планируемое сотрудничество касается пассажирских железнодорожных перевозок. Flixtrain является конкурентом Deutsche Bahn, и его билеты должны появиться в цифровых каналах государственного концерна — онлайн и в приложении. В сообщении говорится именно о намерении компании предлагать эти билеты, а не об уже запущенной продаже.

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Давление на концерн

Der Spiegel предполагает, что изменение подхода может быть связано с растущим давлением на Deutsche Bahn. Издание не приводит конкретную дату начала продаж или другие условия будущего сотрудничества. Также не уточняется, как именно будет организована продажа билетов в цифровых каналах.

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