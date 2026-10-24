В Пакистане государственная железнодорожная компания Pakistan Railways ввела по всей системе чрезвычайные меры для безопасной эксплуатации поездов. Они будут действовать до 31 декабря, а отпуска сотрудникам на местах отменены на три месяца.

Усиленный контроль движения

Как сообщает The Express Tribune, решение приняли по указанию министра железных дорог Ханифа Аббаси. Чиновников также обязали каждое воскресенье выезжать на места и контролировать движение поездов. Во время служебных поездок в другие города работники железной дороги должны пользоваться поездами.

Главные инженеры гражданского и механического подразделений будут ежедневно отчитываться перед министерством о своих направлениях работы. Ежедневные отчеты также будут требовать от руководителя службы безопасности. Аббаси заявил, что цель мер — обеспечить пассажирам максимально безопасные поездки.

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Более 55 аварий с начала года

По данным железнодорожных источников, с 1 января пассажирские и грузовые поезда Pakistan Railways попали более чем в 55 аварий различной степени тяжести. По сообщению издания, эти инциденты, вероятно, привели к гибели нескольких человек, травмированию десятков людей и ущербу железнодорожной инфраструктуре на миллионы рупий.

Среди последних случаев — сход с рельсов десяти вагонов грузового поезда возле Ханпура 27 августа. В тот же день возле Кала-Гуджрана сошли с рельсов локомотив и два вагона Rawal Express. В сентябре произошли аварии с участием угольных поездов возле Котри и Хайрпура, а также сход с рельсов вагона поезда Khyber Mail возле Санджани.

Больше всего аварий, по информации железнодорожных источников, произошло в дивизионах Суккур, Карачи и Мултан. В мае поезд в Кветте подвергся диверсии, в результате которой были повреждены три вагона.

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