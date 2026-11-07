Правительство Замбии планирует в 2027 году сократить бюджетный дефицит до не более чем 3% валового внутреннего продукта по сравнению с 5,9% в этом году. При этом власти стремятся удержать темпы экономического роста на уровне около 5%, сообщает TimesLIVE.

Причины роста дефицита

Министр финансов Ситумбеко Мусокотване заявил об этих целях во время бюджетного выступления. По его словам, дефицит вырос в этом году из-за снижения налогов на топливо, введенного для смягчения последствий войны в Иране для домохозяйств и бизнеса. На бюджет также повлияли расходы на закупку кукурузы для продовольственных резервов страны.

В прошлом месяце экономический рост Замбии в 2026 году прогнозировали на уровне 5,3%. Страна вышла из затяжного долгового кризиса после того, как в 2020 году стала первым африканским государством, допустившим суверенный дефолт в период пандемии COVID-19.

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Ставка на медную отрасль

В октябре Замбия получила одобрение на уровне персонала Международного валютного фонда для новой программы объемом 1,5 млрд долларов. Мусокотване также сообщил, что добычу меди в этом году прогнозируют на уровне 930 тыс. тонн против примерно 890 тыс. тонн в 2025 году.

Правительство пообещало стабильный и предсказуемый фискальный режим для горнодобывающих компаний. Замбия намерена к 2031 году увеличить производство меди более чем втрое — до 3 млн тонн.

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