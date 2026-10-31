В японском городе Наха главный зал замка Сюри откроют для посетителей 23 ноября. Восстановление сооружения завершили в сентябре, а сейчас продолжаются последние подготовительные работы: оформление интерьера, установка информационных табличек и внедрение мер пожарной безопасности, сообщает The Japan Times.

Восстановление после пожара

Государственная церемония по случаю завершения проекта запланирована на 22 ноября. Реконструкцию главного зала начали в ноябре 2022 года, а ее общая стоимость оценивается примерно в 12 миллиардов иен.

По состоянию на конец сентября власти префектуры Окинава получили около 6,2 миллиарда иен пожертвований из Японии и из-за рубежа. Эти средства использовали для оформления интерьера главного зала и сохранения традиционных ремесленных техник.

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Новые меры безопасности

Пожар в замке произошел в ночь на 31 октября 2019 года. Огонь уничтожил девять зданий, в том числе главный зал, а потушить его удалось примерно через 11 часов.

Комитет, созданный властями префектуры, не смог установить причину возгорания, хотя предположил, что к нему могла привести неисправность электрооборудования. Одним из факторов распространения огня комитет назвал значительное количество древесины в главном зале и соседних сооружениях.

Во время реконструкции здание оборудовали устройствами защиты от утечки тока, автоматической системой оповещения о пожаре и спринклерами. Мужчина примерно 50 лет, живущий неподалеку от замка и видевший пожар из своего дома, рассказал, что люди были шокированы, и сказал, что ждет открытия замка.

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