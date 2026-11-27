Прямые записи изнутри человеческого мозга помогли разрешить нейронаучную загадку о роли зоны Вернике, существовавшую более столетия. Этот участок мозга известен своим участием в обработке услышанных слов, однако новые данные также показали его ключевое значение для связанной когнитивной задачи.

Данные изнутри мозга

О результатах сообщает Nature. Издание отмечает, что вывод удалось получить благодаря непосредственным записям активности внутри человеческого мозга. Исследование касается зоны Вернике — участка, который связывают с обработкой устной речи.

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Связь с мозговыми имплантами

На иллюстрации к материалу показано, что мозговые импланты, обученные на данных из зоны Вернике, способны декодировать задуманную речь у людей с параличом голосового тракта. Nature ссылается на научную работу A. B. Silva и соавторов, опубликованную в журнале Science, том 394, под номером eaef8963 в 2026 году. Материал Nature был опубликован 27 ноября 2026 года в рубрике Research Highlight.

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