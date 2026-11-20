Разработчики Ethereum отложили крупное обновление сети Glamsterdam как минимум до середины января 2027 года. Наиболее вероятным сроком запуска в основной сети называют конец января или начало февраля, поскольку разработчикам приложений нужно время на исправление смарт-контрактов, которые могут не работать по новым правилам.

Тестирование и сроки исправлений

Как сообщает CoinDesk, представители Ethereum Foundation и независимые исследователи безопасности связались с более чем 50 компаниями, программное обеспечение которых может быть затронуто обновлением. Большинство из них заявило, что сможет обновить код к середине января, если правила Glamsterdam останутся без изменений.

Разработчики предварительно запланировали тестирование в публичной тестовой сети Hoodi на неделю, начинающуюся 14 декабря. Окончательное решение о проведении этого теста должны принять на следующей встрече разработчиков 26 ноября. Согласно обсуждению на встрече, разработчики приложений должны устранить наиболее серьезные проблемы к середине декабря, а менее срочные — до 10 января.

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Рост платы за создание контрактов

Обновление Glamsterdam должно увеличить пропускную способность Ethereum и позволить приложениям, в частности платформам для торговли в блокчейне и кредитным сервисам, расширять функциональность. В то же время оно существенно повышает базовую плату за создание нового смарт-контракта — с 32 000 до 183 600 единиц газа. Отдельно предусмотрены расходы на хранение кода.

Смарт-контракты, рассчитанные по старым параметрам, могут исчерпать газ во время выполнения транзакции и завершиться ошибкой. Исследователи безопасности выявили около 200 потенциальных проблем. Разработчик Ethereum Foundation Мариус ван дер Вейден ранее оценивал, что изменения могут нарушить работу до 15 000 приложений, и предупредил: один из предложенных способов решения проблемы может вместо этого затронуть другие приложения.

За сохранение действующих правил выступили команды Geth, Nethermind, Reth и ethrex. Erigon настаивает на изменении параметров, а команда Besu согласилась с текущим подходом после предложения более узкого исправления.

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