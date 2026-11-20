Во Франции застрахованные убытки от беспорядков и мародерства во время протестов из-за стоимости жизни 17–18 октября 2026 года могут достичь €207 млн. Такая предварительная оценка французского объединения страховой отрасли France Assureurs, сформированная на основе данных по состоянию на 12 ноября, охватывает 5280 заявлений на возмещение ущерба, сообщает Euronews.

Основная часть убытков приходится на бизнес

Более 95% прогнозируемой суммы, или €198 млн, касается повреждения имущества предприятий. По этой категории подано 4050 заявлений на возмещение ущерба. Убытки имуществу физических лиц оцениваются в €3,5 млн по 370 заявлениям, а повреждения транспортных средств — в €6 млн по 860 заявлениям.

Президент France Assureurs Флоранс Люстман заявила, что стоимость последствий городского насилия 17 и 18 октября особенно высока с учетом непродолжительности событий. Для сравнения, беспорядки 2005 года обошлись страховщикам в €209 млн за четыре недели, а движение «желтых жилетов» в 2018–2019 годах — в €256 млн за несколько месяцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Помощь малому бизнесу

Французское правительство опубликовало правила предоставления грантов предприятиям с численностью менее 50 сотрудников, пострадавшим от городского насилия в октябре и ноябре. Помощь в размере от €1 тыс. до €10 тыс. предназначена для малых предприятий, понесших наибольшие убытки.

Подать заявку через платформу Démarche numérique необходимо не позднее чем через шесть недель после подписания декрета. В каждом регионе заявки будет рассматривать комитет под председательством префекта или его представителя с учетом операционных потерь, характера и масштаба повреждений, а также возможности получить другую государственную или местную поддержку.

Местные власти в наиболее пострадавших районах также выделили экстренные средства. Кроме того, Bpifrance предлагает пострадавшим владельцам магазинов беспроцентные займы до €50 тыс., в частности для пополнения запасов перед Рождеством.

Читай нас в