В США заместитель директора Федерального бюро расследований Крис Райя, по данным The Independent, планирует уйти в отставку в декабре. О его решении газете The Washington Post сообщили источники, знакомые с ситуацией. Райя может покинуть должность менее чем через год после назначения.

Кадровые изменения в ФБР

Райя отвечал за повседневную работу бюро, и его отставка создаст еще одну вакантную руководящую должность в ФБР. По данным источников The Washington Post, он способствовал более спокойной и профессиональной атмосфере в ведомстве и имел опыт руководства контртеррористическими делами.

Райя был назначен заместителем директора после отставки ведущего подкастов Дэна Бонджино в декабре. Бонджино ушел из бюро на фоне сообщений о спорах с бывшим генеральным прокурором Пэм Бонди относительно действий администрации по делу о материалах Джеффри Эпштейна. Другой заместитель директора, бывший генеральный прокурор штата Миссури Эндрю Бейли, покинул должность в сентябре; замена ему еще не назначена.

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Карьера в ФБР

Райя, бывший офицер Береговой охраны США, присоединился к ФБР в 2003 году. Более двух десятилетий он расследовал насильственные преступления, наркоторговлю и деятельность банд, а также руководил контртеррористическими расследованиями и делами национальной безопасности.

Он помогал координировать реагирование на смертельное нападение с использованием грузовика в Новом Орлеане 1 января 2025 года. В апреле Райя был назначен главой нью-йоркского офиса ФБР после работы на руководящей должности в контртеррористическом подразделении штаб-квартиры бюро.

На прошлой неделе Райя представлял директора ФБР Кэша Пателя на ежегодных слушаниях Комитета Палаты представителей по внутренней безопасности, посвященных глобальным угрозам. Законодатели заявили, что Патель отказался участвовать в слушаниях, а председатель комитета от Республиканской партии Эндрю Гарбаринио выразил разочарование его отсутствием.

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