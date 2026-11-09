В США заместитель главы аппарата Белого дома Ричард Уолтерс покидает должность на фоне кадровых изменений в администрации президента Дональда Трампа. Это произошло после объявления о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома.

Заявление Миллера

Как сообщает The Hill, Миллер назвал Уолтерса ценным членом команды Белого дома, который помог администрации одержать ряд крупнейших побед. По его словам, Уолтерс и дальше будет помогать команде извне.

Об уходе Уолтерса первым сообщил Axios. Причины его решения и дальнейшие планы в материале не уточняются.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Смена руководства аппарата

На прошлой неделе Трамп заявил, что Сьюзи Уайлз покинет должность главы аппарата Белого дома и перейдет в политическую структуру Трампа. Президент сообщил, что Миллер, занимавший должность заместителя главы аппарата, должен возглавить его аппарат с понедельника, 9 ноября 2026 года.

По данным издания, назначение Миллера произошло после неудачного дня выборов для Республиканской партии: демократы получили Палату представителей и Сенат и победили в регионах, где ранее имели меньшую поддержку.

Читай нас в