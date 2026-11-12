В Германии заместитель председателя парламентской фракции AfD Штефан Койтер отозвал свое предыдущее заявление о якобы имевшихся контактах партии с разведывательными службами России, государства-агрессора, и США. Он заявил, что ни он, ни другие члены фракции AfD не поддерживают контактов с иностранными спецслужбами.

Уточнение предыдущего заявления

Как сообщает Der Spiegel, Койтер признал, что его слова во время пресс-конференции фракции AfD в Бундестаге 2 ноября 2026 года были непреднамеренно вводящими в заблуждение и фактически неверными. Соответствующее заявление распространила парламентская фракция партии.

В начале ноября Койтер, представляя позиции AfD по отношениям с США и Россией, заявлял о контактах фракции с Государственным департаментом США и советниками президента Дональда Трампа. По его тогдашним словам, контакты также были с Министерством иностранных дел России, государства-агрессора, и ее президентской администрацией, а также со связанными с ними разведывательными службами.

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Реакция во фракции

Представитель фракции сообщил агентству dpa, что Койтер дополнительно объяснил свое заявление в связи с тем, что Бундестаг в пятницу должен обсудить реформу спецслужб. По данным dpa, его слова стали предметом обсуждения на заседании фракции AfD во вторник.

Представитель партии по вопросам внутренней политики Готфрид Курион, как сообщается, резко раскритиковал Койтера. Глава фракции Тино Хрупалла, по данным агентства, предупредил, что подобные высказывания могут привести к обвинениям в государственной измене.

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