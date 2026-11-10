В Польше улучшилось состояние полицейских, раненых во время драматических событий в Кракове. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек.

Состояние правоохранителей улучшается

Как сообщает RMF24, чиновник сослался на информацию главного коменданта полиции Марека Бороня. По его словам, Боронь в тот день встретился с полицейскими.

Мрочек отметил, что их состояние лучше, в частности после операции. Он добавил, что надеется: худшее для правоохранителей уже позади.

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Одного из полицейских перевели в военный госпиталь

Старшего постерункового Артура Мораньского перевели в военный госпиталь из-за необходимости проведения процедур и операций. Заместитель министра сказал, что борьба за здоровье полицейского продолжается.

По словам Мрочека, для правоохранителей важны не только выздоровление, но и возможность вернуться к службе. Он заявил, что если они захотят продолжить службу после лечения, власти также будут к этому стремиться.

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