В Греции заместитель министра внутренних дел Вангелис Лиакос подал в отставку после сообщений о том, что компании его двух сестер получили прямые государственные контракты на сумму более 1,4 млн евро. Об этом сообщает Politico Europe.

Заявление чиновника

Лиакос объявил о своем решении 28 ноября. В публикации в социальных сетях он заявил, что подвергся аморальной и вульгарной атаке, а отставку подал в надежде остановить предвыборный каннибализм.

Чиновник заявил, что не был вовлечен в профессиональную деятельность своих сестер и что семейной ответственности не существует. До отставки он также утверждал, что не связан с компаниями, а бизнесы сестер успешны, поскольку они находятся в наиболее продуктивном возрасте. Сестры Лиакоса публично не комментировали сообщения.

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Реакция и предыстория

По данным издания, оборот компаний сестер Лиакоса от государственных органов вырос в восемь раз после того, как его избрали в парламент в 2019 году. Оппозиционные партии потребовали его отставки, заявляя, что он не имеет политической и моральной легитимности для пребывания в должности. Критика звучала и от нескольких представителей правящей партии «Новая демократия», которые призвали его облегчить ситуацию для правительства и уйти в отставку.

Лиакос вступил в должность 13 ноября после кадровых изменений, вызванных отставкой Лазароса Цавдаридиса. Тот покинул правительство после сообщений, что его дочь зарегистрировали в молодежной гандбольной команде для получения дополнительных баллов при поступлении в университет, хотя она не играла. Цавдаридис отрицал любые нарушения.

Отставка Лиакоса стала очередным ударом для правоцентристской «Новой демократии» премьер-министра Кириакоса Мицотакиса перед выборами, которые еще не назначены, но, как ожидается, могут состояться следующей весной.

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