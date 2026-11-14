В США заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что подводные лодки ВМС страны являются незаменимой составляющей сдерживания противников в Тихом океане. Он сказал об этом, выступая перед представителями отрасли и ВМС на мероприятии Naval Submarine League, сообщает The Japan Times.

Роль подводных сил

По словам Колби, в регионе, для которого характерны огромные расстояния и морская география, подводные лодки способны осложнять планы противника так, как это могут делать немногие другие средства. Он добавил, что в условиях, когда морская поверхность становится всё более наблюдаемой и предметом противостояния, подводное пространство приобретает ещё большую стратегическую ценность.

Первая островная цепь

Чиновник подчеркнул важность подводных сил для недопущения контроля противника над так называемой первой островной цепью. По его словам, она включает Японию, Тайвань и части Филиппин и Индонезии.

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Колби также заявил, что американские ударные подводные лодки играют непропорционально большую роль в ослаблении уверенности геополитических соперников в возможности быстро добиться решающей военной победы в операциях на обширных водных пространствах или через них. Колби прямо не называл Китай, однако The Japan Times отмечает, что контекст его заявлений указывал именно на него.

На следующей неделе президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин должны провести третью в этом году встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.

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