Заместитель специального посланника ООН по Сирии Клаудио Кордоне осудил гибель сирийского гражданского Муата Саламы аль-Баира в деревне Джамла на западе провинции Дараа. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Реакция представителя ООН

Кордоне выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что Израиль должен полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также международное право. Он назвал погибшего молодым сирийским гражданским с инвалидностью.

Обстоятельства инцидента

Муат Салама аль-Баир погиб в четверг во время израильской военной операции в Джамле. Родственник погибшего сообщил агентству, что у него были нарушения слуха и он не смог отреагировать на приказы израильских военных остановиться.

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Израильские военные заявили, что открыли огонь после того, как человек приблизился к их силам и не выполнил предупреждения. По их словам, инцидент проверяется.

Агентство отмечает, что израильские военные операции на юге Сирии продолжаются, в том числе в провинциях Дараа и Кунейтра. После падения правительства Башара аль-Асада в декабре 2024 года Израиль расширил военное присутствие на юге Сирии, в том числе заняв буферную зону под мониторингом ООН, созданную в соответствии с соглашением о разъединении сил 1974 года. Дамаск неоднократно осуждал такие действия как нарушение своего суверенитета и призывал к выводу израильских сил.

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