В Австралии заместительница премьера штата Виктория Габриэль Уильямс раскритиковала новую карикатуру партии One Nation, на которой бывшая глава правительства штата Джасинта Аллан изображена ведьмой. Уильямс назвала это использованием устаревших мизогинных стереотипов, сообщает ABC News Australia.

Шестиминутное видео в хэллоуинском стиле также содержит изображения действующего премьера Виктории Бена Кэрролла, бывшего премьера Дэна Эндрюса и лидера оппозиции Джесс Уилсон. Оно было опубликовано после того, как правительство штата обнародовало более 190 годовых отчетов в преддверии выборов в следующем месяце.

Реакция One Nation

Федеральная лидер One Nation Полин Хэнсон не извинилась за содержание ролика. Она заявила журналистам в Перте, что карикатура носит сатирический характер, и сказала, что рада тому, что Уильямс ее увидела.

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Серия мультфильмов One Nation в последние недели подвергалась критике со стороны представителей различных политических сил. В частности, претензии вызвала сатира о сенаторе от Тасмании Джеки Лэмби и состоянии ее здоровья, о котором она рассказывала во время выступления в Сенате в августе. Хэнсон сначала защищала этот ролик, а затем извинилась, заявив, что он был выполнен не настолько тактично, как следовало бы.

Автор видео

Автором серии карикатур для One Nation является мельбурнский художник Марк Николсон, который также баллотируется от партии в верхнюю палату парламента Виктории. В интервью ABC на этой неделе он продолжил защищать сатиру о Лэмби.

В июле в Австралии уже возникал спор из-за мобильного рекламного щита с изображением Аллан в виде ведьмы. Его профинансировал бордель в Мельбурне. Тогда премьер-министр Энтони Албанезе и представители различных политических сил раскритиковали этот щит, а Джесс Уилсон назвала его сексистским и неуместным.

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