В Бельгии в пятницу, 27 ноября, из-за IT-сбоя на всех железнодорожных станциях перестали работать пассажирские информационные экраны и системы громкоговорящих объявлений. Это подтвердил оператор железнодорожной инфраструктуры Infrabel, сообщает Anadolu Agency.

Неисправность по всей стране

Нарушение затронуло железнодорожные станции по всей стране. По данным бельгийского общественного вещателя VRT, вследствие неисправности пассажирские информационные табло оставались пустыми. Одновременно системы, через которые на станциях передаются громкоговорящие объявления, стали неработоспособными.

Таким образом, сбой затронул два способа информирования пассажиров на станциях: информацию на экранах и сообщения через системы объявлений.

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Причину сбоя не установили

Представитель Infrabel Фредерик Пети заявил, что нарушение в работе систем вызвал IT-сбой. В то же время первопричина этой неисправности на момент сообщения оставалась неизвестной.

В Infrabel отметили, что работают над решением проблемы как можно быстрее.

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