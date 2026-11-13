В Дублине, Ирландия, после масштабного сбоя сервисов Microsoft, который длился почти 24 часа и затронул миллионы пользователей в 74 странах, усилились призывы развивать собственную цифровую инфраструктуру Европы. Неисправность повлияла, в частности, на работу почты Outlook и сервиса обмена сообщениями Teams, сообщает Politico Europe.

Зависимость от внешних технологий

Генеральный директор Mistral Артур Менш заявил после встречи лидеров ЕС по вопросам искусственного интеллекта в Дублине, что лишь 20% европейских цифровых сервисов работают на европейской инфраструктуре. По его словам, средства, которые тратятся на американские или китайские технологии, можно было бы направить на инфраструктуру под европейским контролем, а также на исследования и разработки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи написал в социальной сети X, что независимость Европы нельзя передавать на аутсорсинг и ее следует строить в Европе. Дипломат ЕС, присутствовавший на переговорах, подчеркнул необходимость ускорить выдачу разрешений и инвестиции, чтобы конкурировать на мировом рынке и обеспечить суверенитет.

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Призывы изменить госзакупки

Депутат Европарламента из Финляндии Аура Салла заявила, что ЕС передал слишком большую часть своей цифровой инфраструктуры субъектам за пределами блока. Она предложила, чтобы государственные контракты поддерживали европейские технологии.

Генеральный секретарь Digital SME Alliance Себастьян Тоффалетти назвал сбой напоминанием о системном риске концентрации цифровой инфраструктуры у нескольких глобальных технологических гигантов. В Великобритании представительница Либеральных демократов Виктория Коллинз призвала срочно прекратить зависимость от ограниченного числа компаний. Немецкий депутат Йоханнес Шецль заявил, что цифровой суверенитет должен определяться способностью сохранять работоспособность даже во время таких сбоев.

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