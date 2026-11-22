В США рейсы авиакомпании Delta Air Lines массово задерживались из-за технической неисправности, нарушившей работу главного хаба перевозчика — международного аэропорта Хартсфилд—Джексон в Атланте. Как сообщает Anadolu Agency, сбой повлиял на вылеты и прибытия самолетов в ряде крупных американских аэропортов.

Ограничения для рейсов в Атланту

Федеральное авиационное управление США сначала приостановило вылеты рейсов Delta, направлявшихся в Атланту. Позднее эту меру заменили программой задержек: самолетам разрешили вылетать, однако среднее время задержки составляло почти час. Изначально действие программы планировалось как минимум до 13:00 по местному времени.

Delta объяснила сбои неисправностью автоматизированной системы, которая перед вылетом рассчитывает вес и балансировку самолета. Команды перевозчика перешли на ручные процедуры, чтобы безопасно отправлять рейсы, пока продолжается восстановление автоматизации. В то же время ручные расчеты замедлили отправление бортов, ограничили доступность гейтов для прибывающих самолетов и усилили скопление в аэропорту.

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Задержки в аэропортах США

Пассажиры сообщали о задержках в Атланте, Ньюарке, Ла-Гуардии, аэропортах Вашингтон Рейган и Даллес, а также в Бостоне, Балтиморе, Майами и Миннеаполисе. По данным сервиса FlightAware, незадолго до 10:00 в аэропорту Атланты были задержаны почти 500 рейсов.

По состоянию на 11:36 по восточному времени на национальной странице статуса FAA уже не отображалась программа задержек для Атланты. В то же время оставалось неясным, удалось ли Delta полностью восстановить автоматизированную систему.

Сбой произошел накануне активного периода поездок в День благодарения. Администрация аэропорта Атланты ожидает более 4 миллионов пассажиров до 1 декабря, что на 5% больше, чем в прошлом году.

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