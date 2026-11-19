Длительный сбой во внутренних коммуникационных системах Агентства национальной безопасности США затронул объект в штате Джорджия, который, по данным CNN, следит за кибербезопасностью на Ближнем Востоке. Как сообщает The Independent, неисправность продолжалась третий день и вызвала обеспокоенность относительно внутренних коммуникаций, связанных с войной в Иране.

Наиболее чувствительные и важные разведывательные сети АНБ продолжали работать. В то же время сотрудники объекта в Джорджии использовали резервные системы и альтернативные способы обмена информацией.

Код оранжевый в штаб-квартире

Ситуации в штаб-квартире АНБ в Мэриленде присвоили статус «код оранжевый». По данным CNN, это означало, что кампус временно закрыли для большинства сотрудников.

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Корреспондентка CNN по вопросам национальной безопасности Наташа Бертран заявила, что многие сотрудники объекта в Джорджии из-за сбоя работали из дома. По ее словам, через домашние сети они не могли получить доступ к чувствительной и секретной информации. Полное восстановление работы, по оценке журналистки, могло продлиться до пятницы, однако точные сроки оставались неизвестными.

Версию кибератаки отвергли

Американские чиновники сообщили CNN, что версию кибератаки отвергли. По их словам, проблема была связана с обновлениями программного обеспечения после того, как исследователи обнаружили уязвимости месяцем ранее.

В заявлении во вторник АНБ назвало инцидент временным ухудшением работы во время планового технического обслуживания. В агентстве заявили, что часть внутренних систем подверглась воздействию, однако критически важные возможности остаются полностью работоспособными, а инфраструктура имеет несколько уровней резервирования.

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