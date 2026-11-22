Сборная Англии по регби в следующую субботу во второй раз подряд сыграет против Новой Зеландии — на этот раз в матче за третье место Nations Championship. Команды заняли вторые места в своих группах, а в предыдущей встрече англичане обыграли All Blacks со счётом 37:12 на Allianz Stadium, сообщает Sky Sports News.

Шанс на третью победу подряд

Форвард сборной Англии Эллис Гендж призвал команду повторить результат последнего матча, одновременно подчеркнув, что Новая Зеландия остаётся сложным соперником. По его словам, All Blacks могут неожиданно действовать очень прямолинейно и жёстко, однако Англия справилась с этим в предыдущей игре.

Победа 37:12 стала второй подряд для англичан над Новой Зеландией после успеха со счётом 33:19 в ноябре прошлого года. За 121-летнюю историю противостояния это лишь второй случай, когда Англия одержала две последовательные победы над All Blacks. Теперь команда Стива Бортвика может оформить третью подряд победу в этом соперничестве.

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Англия также продлила серию до пяти побед в тест-матчах. Гендж предостерёг команду от чрезмерной реакции на внешние оценки, вспомнив поражение от ЮАР со счётом 21:45 в стартовом матче Nations Championship около пяти месяцев назад.

Жест Аткинсона не был связан с хакой

Себ Аткинсон стал последним из пяти авторов попыток сборной Англии в матче на Allianz Stadium. После игры он показал язык и сделал жест, имитирующий перерезание горла. В интернете его ошибочно связали с хакой новозеландцев.

Регбист объяснил, что это гладиаторское празднование, вдохновлённое его увлечением историей Древнего Рима. Аткинсон ранее опробовал этот жест в составе «Глостера» и ещё не решил, станет ли он его постоянным способом праздновать попытки.

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