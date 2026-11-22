Сборная Франции по регби вернула Жего и Рамоса в заявку на финал против ЮАР — Channel NewsAsia
Сборная Франции по регби вернула Оскара Жего и Томаса Рамоса в состав из 42 игроков для подготовки к финалу Nations Championship против Южной Африки. Матч состоится 29 ноября на стадионе «Твикенем» в Англии и станет первым финалом этого турнира.
Изменения в составе Франции
В заявку не вошли игрок третьей линии Грегори Олдритт и вингер Аарон Грандидье-Нкананг.
В то же время в состав вошли капитан Антуан Дюпон, флай-хав Маттьё Жалибер и вингер Луи Бьель-Биарре.
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Путь к финалу
Рамос не играл с конца сентября из-за травмы бедра.
Франция обеспечила себе место в финале после победы над Аргентиной со счетом 45:17 с бонусным очком на «Стад де Франс». Ранее в этом месяце французская команда победила Южную Африку со счетом 21:19. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.