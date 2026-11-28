В Лондоне, Великобритания, сборная Ирландии по регби победила Австралию со счётом 38:14 и заняла пятое место в дебютном Nations Championship. Джеймс Макнебни оформил два занесения в составе ирландцев, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Пять занесений Ирландии

Ирландцы также занесли попытки благодаря центру Робби Хеншоу, восьмому номеру Нику Тимони и вингеру Робу Балакуну. В то же время значительную часть матча команда Ирландии находилась на своей половине поля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Преимущество Австралии без реализации

Австралийская команда больше владела мячом и превосходила соперника по территории. Австралийцы неоднократно заходили в 22-метровую зону Ирландии, однако надёжная оборона соперников и ошибки не позволили им воспользоваться этим преимуществом.

Австралия набрала 14 очков благодаря попыткам лока Джереми Уильямса и скрам-хава Калани Томаса. Несмотря на существенную разницу в счёте, австралийцы, по оценке Reuters, могли считать этот матч упущенной возможностью.

Читай нас в