Сборная Новой Зеландии по регби победила Англию со счётом 26:8 в матче Nations Championship на стадионе Allianz Stadium Twickenham в Англии. Новозеландцы взяли реванш за рекордное поражение от англичан с разницей в 25 очков, которое потерпели на том же стадионе неделей ранее, сообщает Sky Sports News.

Две попытки Новой Зеландии

Англия вышла вперёд уже на третьей минуте после дальнего штрафного удара Генри Слейда. Однако в сильный дождь хозяева не набирали очков до 75-й минуты, когда хукер Джейми Джордж занёс попытку после мола.

Новозеландцы занесли две попытки: на 17-й минуте отличился восьмой номер Уоллес Ситити, а на 46-й — скрам-хав Кэм Ройгард. Ройгард завершил атаку в углу поля. Флай-хав Ричи Мо'унга реализовал обе попытки и забил четыре штрафных, набрав в общей сложности 16 очков.

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Жёлтые карточки и реакция Англии

Англия получила две жёлтые карточки: лока Алекса Коулза наказали за высокий захват, а вышедшего на замену игрока третьей линии Генри Поллока — за офсайд и повторные командные нарушения. В конце матча жёлтую карточку за повторные командные нарушения также получил лок сборной Новой Зеландии Скотт Барретт.

Капитан Англии Маро Итохе после игры признал, что команда выступила недостаточно хорошо и допускала ошибки в точности и исполнении. Главный тренер англичан Стив Бортвик отметил, что Новая Зеландия лучше справилась со сложными погодными условиями, преобладала по территории и эффективнее играла ногами.

Следующий матч Англия проведёт в феврале 2027 года против Ирландии в Дублине в рамках Кубка шести наций. Сборная Новой Зеландии вернётся на поле 25 апреля 2027 года в матче с Австралией в Брисбене.

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