Сборная ЮАР по регби вызвала опытного лока Эбена Этзебета, который должен присоединиться к команде во Франции в понедельник. Он заменит 20-летнего флай-хава Якина Ахмеда, который вернется в ЮАР из-за проблем с плечом, пишет TimesLIVE.

Возвращение Этзебета

Этзебет не вошел в первоначальный состав команды тренера Расси Эразмуса на вторую часть Чемпионата наций из-за травмы. Теперь он восстановился и вновь получил вызов в национальную сборную.

Регбист провел за Springboks 147 тест-матчей и является рекордсменом команды по количеству таких поединков. Эразмус отметил, что Этзебет добавит группе опыта и лидерских качеств на важном этапе Чемпионата наций.

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Возвращение Ахмеда в ЮАР

Ахмед был одним из шести игроков сборной, которые еще не дебютировали за национальную команду. Из-за боли в плече он пропустил большую часть тренировок во время подготовки к победе ЮАР над Италией со счетом 66:7 в Турине.

По словам Эразмуса, после недели в лагере сборной Ахмед лучше ознакомился с ее системой работы, а полученный опыт должен помочь ему в дальнейшем. Тренер добавил, что у команды достаточно вариантов в линии защитников, поэтому было решено пригласить Этзебета. В понедельник Эразмус должен объявить заявку из 23 игроков на матч против Франции.

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