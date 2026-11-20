Сборная ЮАР по регби изменила игрока второй линии в стартовом составе перед субботним матчем Nations Championship против Ирландии в Дублине. Франко Мостерт заменит Руана Нортье, который изначально должен был выйти на поле вместе с Эбеном Этзебетом.

Замена из-за повреждения

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на SA Rugby, Нортье получил незначительное повреждение на тренировке в течение недели. Медицинская команда сборной контролировала его состояние, однако главный тренер Расси Эрасмус в пятницу решил действовать осторожно, чтобы дать игроку больше времени на восстановление.

Луд де Ягер останется среди запасных в качестве резервного игрока второй линии.

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88-й матч Мостерта

Игра в Дублине станет для Мостерта 88-й в составе национальной команды. В двух предыдущих матчах ноябрьской части Nations Championship против Франции и Италии он начинал встречи на скамейке запасных. Поединок с Ирландией станет его третьим появлением за сборную на этом отрезке турнира.

Эрасмус отбывает шестиматчевую дисквалификацию от World Rugby после того, как поставил под сомнение добросовестность арбитров после поражения своей команды на «Стад де Франс». Тренеру запрещено заходить на стадион в Дублине, однако он может работать со сборной во время подготовки к матчу.

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