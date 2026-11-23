Сборная ЮАР по регби внесла семь изменений в стартовый состав и провела одну перестановку на позициях перед финалом Чемпионата наций против Франции. Матч состоится в воскресенье на стадионе «Твикенем», сообщает Channel NewsAsia.

Изменения в линии защитников

Сача Файнберг-Мнгомезулу перешёл на позицию фулбэка вместо травмированного Дамиана Виллемсе. На позиции флай-хава его заменит Мани Либбок, а Кобус Рейнах начнёт матч скрам-хавом.

Дамиан де Алленде и Джесси Крил остались в центре, тогда как Итан Хукер и Курт-Ли Арендсе сыграют на флангах. Капитан Сия Колиси и Питер-Стеф дю Туа сохранят места фланкеров, а Кэмерон Ханеком выступит под восьмым номером.

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Новая первая линия и возможный дебют

Во второй линии вместе с Лудом де Ягером сыграет Салмаан Моерат. В первой линии выйдут хукер Ян-Хендрик Весселс и пропы Герхард Стенекамп и Томас дю Туа.

Форвард Эммануэль Читука, родившийся в Демократической Республике Конго, может дебютировать за ЮАР, выйдя на замену. На скамейке команды будут шесть форвардов и два игрока задней линии. Его брат Винсент также выступает за сборную ЮАР.

Отстранённый главный тренер Расси Эрасмус заявил, что команда недовольна двумя последними матчами, поскольку в нескольких компонентах игры действовала недостаточно эффективно. Ранее в ноябре Франция победила ЮАР в Париже со счётом 21:19 в матче группового этапа.

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