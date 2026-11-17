Сборная Шотландии по регби не сможет рассчитывать на капитана Сионе Туипулоту, скрам-хава Бена Уайта и восьмого номера Джека Демпси в заключительном матче группового этапа Чемпионата наций против Японии. Игра состоится в субботу на стадионе «Мюррейфилд» в Шотландии, сообщает BBC Sport.

Травмы игроков

Центр «Глазго Уорриорз» Туипулоту в последний момент выбыл из состава на воскресный победный матч Шотландии с Австралией из-за травмы колена. Скрам-хав французского «Тулона» Уайт получил травму колена во время игры на «Мюррейфилде».

Демпси, представляющий японский клуб «Тосиба Брейв Лупус», травмировал стопу. Все трое вернулись в свои клубы.

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Изменения в составе

Из-за травм в клубы также вернулись игрок задней линии «Сарацинс» Фергус Берк и лока «Глазго Уорриорз» Алекс Крейг и Скотт Каммингс. Проп «Эдинбурга» Олли Блайт-Лафферти был отпущен из состава сборной.

В команду Грегора Таунсенда вызвали форвардов «Эдинбурга» Гранта Гилкриста и Магнуса Брэдбери, а также лока «Лестер Тайгерс» Кэма Хендерсона. Скрам-хав «Монпелье» Али Прайс, тренировавшийся со сборной перед матчем с Австралией, сохранил место в составе.

Джош Маккей, присоединившийся к «Глазго» в 2021 году, на этой неделе получил право выступать за Шотландию на основании проживания в стране. Регбист, который ещё не играл за национальную команду, может дебютировать в матче с Японией. После пяти игр Шотландия занимает четвёртое место в таблице команд Северного полушария, а результаты матчей выходных определят её соперника в финалах Чемпионата наций на стадионе «Альянц».

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