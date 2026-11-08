Женская сборная США по хоккею обыграла Германию со счетом 5:0 в матче группы A чемпионата мира в Эсбьерге, Дания. Защитница Эмма Пешел отметила дебют в национальной команде голом в первом периоде, сообщает The Guardian.

Дебютный гол Пешел

Счет в матче открыла Кейси О'Брайен, которая также записала на свой счет результативную передачу. Пешел забросила вторую шайбу американок броском от синей линии. Во втором периоде преимущество США увеличила Алекс Карпентер, а в третьем голы забили Эбби Мерфи и Джой Данн.

Вратарь Гвинет Филипс отразила все 13 бросков соперниц. Для сборной США это второй подряд матч турнира без пропущенных шайб: в стартовой игре команда обыграла Швейцарию со счетом 7:0. После двух матчей у американок соотношение заброшенных и пропущенных шайб составляет 12:0.

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Рекорды и следующий матч

Капитан сборной США Хилари Найт сделала результативную передачу и довела свои рекордные показатели на чемпионатах мира до 54 ассистов и 122 очков. Защитница Кэролайн Харви отдала две голевые передачи — всего пять в двух стартовых матчах турнира.

Главный тренер американской команды Джон Вроблевски заявил, что сборная сосредоточится на следующей игре против Австрии. Этот матч также состоится в Эсбьерге в понедельник.

В другом матче группы B в Хернинге сборная Швеции после стартового поражения от Канады обыграла Финляндию со счетом 4:1. Хильда Свенссон забросила шайбу в большинстве и отдала результативную передачу.

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