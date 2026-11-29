Мужская сборная Турции по баскетболу победила Исландию со счетом 101:83 в домашнем матче второго раунда европейского отбора на чемпионат мира 2027 года. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Преимущество Исландии до перерыва

Хозяева завершили первую четверть с минимальным преимуществом — 23:21. Во втором десятиминутном отрезке исландцы вышли вперед и на 16-й минуте вели 39:33, в том числе благодаря игре Трюггви Хлинасона в трехсекундной зоне.

Турецкая команда сократила отставание до одного очка после попадания Флинна на 18-й минуте, однако к перерыву Исландия сохранила лидерство — 46:43.

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Рывок хозяев после перерыва

В начале второй половины результативными атаками отметились Эрджан Османи и Шехмус Хазер. На 24-й минуте турецкая команда вышла вперед — 54:52, а на 26-й минуте увеличила отрыв до семи очков — 61:54, после того как Османи прошел всю площадку.

Перед заключительной четвертью Турция вела 73:67, а в последнем периоде нарастила преимущество до 16 очков — 95:79. Победа стала девятой для сборной Турции в квалификации, тогда как Исландия потерпела шестое поражение. Следующий матч сборная Турции проведет 26 февраля 2027 года в гостях против Литвы.

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