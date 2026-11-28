Сборная Уэльса по регби победила Японию со счетом 40:10 на Allianz Stadium в Твикенеме, завершив кампанию в Nations Championship. Как сообщает Sky Sports, валлийцы одержали вторую победу над японской командой за три недели.

Шесть попыток Уэльса

Уэльс обеспечил себе преимущество уже в первом тайме, набрав 26 очков без ответа. Джош Адамс оформил две попытки на 10-й и 17-й минутах, а Блэр Мюррей занес мяч на 13-й минуте. Еще одну попытку до перерыва, на 33-й минуте, выполнил Рубен Морган-Уильямс.

Флай-хав Сэм Костелоу реализовал пять конверсий. Во втором тайме Джек Морган, вышедший со скамейки запасных, дважды приземлил мяч в зачетном поле соперника — на 51-й и 65-й минутах.

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Попытки Японии в конце матча

Японская команда ответила двумя попытками в заключительной части встречи: их выполнили Комура на 69-й минуте и Вайлеа на 76-й.

За три недели до матча в Твикенеме Уэльс обыграл Японию в Кардиффе со счетом 28:21. В ноябре валлийцы также победили Новую Зеландию — 35:28 — и уступили Австралии со счетом 26:29. Следующий матч сборная Уэльса проведет в феврале 2027 года против Франции в Париже в рамках Кубка шести наций.

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