Вооруженные силы Германии пообещали упростить для военнослужащих процедуру сообщения о сексуальных проступках и отслеживать, какие меры принимаются по таким обращениям. Решение объявили после внутреннего исследования, согласно которому 40% военнослужащих-женщин столкнулись как минимум с одним случаем сексуальных проступков в течение последних 12 месяцев, сообщает The Independent.

Результаты опроса

Исследование провел Центр военной истории и социальных наук, входящий в состав немецких вооруженных сил. Его основой стали вопросы анкеты, направленные 45 тысячам военнослужащих.

Согласно исследованию, сексуальные проступки включали словесные домогательства, нежелательное ознакомление с порнографическими материалами и нежелательные прикосновения. В 2% случаев речь шла о сексуальном насилии.

О подобном опыте также заявили около 19% военнослужащих-мужчин. Негетеросексуальные военные непропорционально часто сталкивались с такими проявлениями.

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Реакция министерства обороны

Министр обороны Борис Писториус назвал рост числа зарегистрированных случаев сексуального насилия неприемлемым и пообещал расширить консультирование пострадавших. По его словам, реальное число случаев может в три-пять раз превышать количество официально зарегистрированных.

Писториус отметил, что молодые женщины на нижестоящих военных должностях особенно страдают от таких проступков. Он подчеркнул, что исследование должно стать началом дальнейших действий, а не завершением работы.

Глава оборонного ведомства также заявил, что командиры, которые не подают надлежащего примера, терпимо относятся к проступкам или не реагируют на них последовательно, больше не будут занимать руководящие должности.

Отчет обнародовали в период, когда Германия увеличивает численность вооруженных сил. В 2025 году правительство одобрило план добровольной военной службы, предусматривающий увеличение числа подготовленных резервистов примерно до 200 тысяч, а также не менее 260 тысяч военнослужащих на действительной службе.

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