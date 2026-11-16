В Германии глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что правительственная коалиция всё ещё может достичь договорённости о снижении налога на электроэнергию и корректировке скрытой налоговой прогрессии. Об этом пишет Der Spiegel.

В эфире программы Berlin direkt на телеканале ZDF премьер-министр Баварии назвал эти вопросы проверкой доверия к правительству. Он призвал партнёров по коалиции провести переговоры и найти общее решение.

Переговоры коалиции

После заседания бюджетного комитета Бундестага на прошлой неделе в ХДС усилилось недовольство из-за того, что снижение налога на электроэнергию для всех не было одобрено. Как отмечает издание, это было предвыборным обещанием.

Во вторник лидеры ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии планируют обсудить этот вопрос в коалиционном комитете. Там также должны вновь рассмотреть тему скрытой налоговой прогрессии.

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Возможные источники финансирования

Зёдер считает, что снижение налога возможно профинансировать. По его словам, бюджетные политики указывали на возможность сэкономить от 3 до 4 млрд евро за счёт неиспользованных средств Фонда климата и трансфера технологий.

Глава ХСС также допустил введение налога на сверхприбыли нефтяных компаний. В то же время он вновь отверг отмену повышения пенсионных выплат для матерей как возможный источник финансирования.

За снижение налога ранее также выступали премьер-министр Гессена Борис Райн, глава правительства Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст и земельный лидер Рейнланд-Пфальца Гордон Шнайдер. Премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер заявил, что доверяет канцлеру Фридриху Мерцу в достижении договорённости.

В то же время влияние снижения налога на широкое облегчение расходов домохозяйств является предметом дискуссий. Предварительные оценки предусматривают экономию до 80 евро в год для одной семьи.

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