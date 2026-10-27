В Австралии партия «Зелёных» предложила повысить необлагаемый налогом минимум дохода для всех налогоплательщиков с 18 200 до 26 000 долларов. Это должно сократить сумму налога до 1092 долларов в год, или до 21 доллара в неделю, сообщает ABC News.

Увеличение социальных выплат

Новый лидер «Зелёных» Дэвид Шубридж должен представить план в Национальном пресс-клубе в среду. Партия также предлагает увеличить на 1092 доллара все выплаты по поддержке доходов, в том числе пособие по безработице JobSeeker, выплаты студентам и лицам, осуществляющим уход, а также возрастную пенсию.

Согласно выдержке из речи Шубриджа, которую видело ABC, больше денег должны получать люди, которые работают, учатся, ищут работу или получают пенсию. Лидер партии описывает инициативу как способ изменить ситуацию с неравенством.

Стоимость и финансирование

По оценке независимого Парламентского бюджетного управления, реализация предложения будет обходиться бюджету в 22 млрд долларов ежегодно. «Зелёные» предлагают компенсировать эти расходы поступлениями от газовых и горнодобывающих компаний.

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В частности, партия продвигает 25-процентный налог на экспорт газа. The Australia Institute оценивал потенциальные поступления от него в 17 млрд долларов в год, однако Парламентское бюджетное управление этот проект не оценивало.

Шубридж также заявляет, что прогрессивная система роялти для добывающей отрасли могла бы принести 28 млрд долларов, ссылаясь на исследование Prosper Australia. В то же время эта сумма является приблизительным расчётом возможных поступлений правительств штатов, если бы они установили роялти на уровне Квинсленда. Какие ресурсы будет охватывать возможный федеральный налог и как он будет взаимодействовать с роялти штатов, ещё не определено.

Парламентское бюджетное управление также предупредило, что предложенное увеличение социальных выплат может уменьшить стимул для части получателей работать больше часов. Доплату в 1092 доллара не планируют проверять по уровню дохода, однако сами социальные выплаты останутся зависимыми от дохода. После превышения порога для получения выплаты человек сразу потеряет всю доплату.

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