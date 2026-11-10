В Австралии партия «Зелёные» на предстоящих выборах в парламент штата Виктория планирует побороться как минимум за пять дополнительных округов, в том числе в районах внутреннего севера Мельбурна, где традиционно сильна Лейбористская партия. Об этом сообщает ABC News.

Сейчас Лейбористская партия контролирует 54 из 88 мест в нижней палате парламента Виктории, коалиция — 29, ещё пять мест принадлежат депутатам, не входящим в эти политические силы. У «Зелёных» три мандата — в Брансвике, Мельбурне и Ричмонде. Партия также рассчитывает получить округ Пран, который представляет Либеральная партия, а также Футскрей, Паско-Вейл, Престон и Норткот, где мандаты принадлежат лейбористам.

Борьба за Норткот

Одним из ключевых округов станет Норткот, расположенный примерно в семи километрах от делового центра Мельбурна. В 2022 году кандидат «Зелёных», учитель начальной школы и профсоюзный активист Кемпбелл Гом, проиграл лейбористке Кет Теофанус всего 184 голоса. Гом заявил, что в разговорах с избирателями слышит недовольство тем, что Лейбористская партия якобы отдалилась от местных сообществ.

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Теофанус не согласилась с такой оценкой и подчеркнула, что Норткот был конкурентным округом и на выборах 2018 года, и в 2022 году. Она признала, что часть избирателей может испытывать усталость после 12 лет лейбористского правительства, но призвала оценивать результаты работы её партии во внутренних северных районах Мельбурна.

Конкуренция слева

На голоса прогрессивного электората в Норткоте также претендуют Викторианские социалисты. Их кандидатка Кет Ларкин заявила, что её партия отличается от «Зелёных» антикапиталистической позицией и считает предложения «Зелёных» недостаточно радикальными. Социалисты обещают заморозку и ограничение арендной платы, строительство большего числа государственных жилых домов и возвращение основных услуг в государственную собственность.

На выборах 2022 года преференции избирателей Либеральной партии и Викторианских социалистов в Норткоте в основном сработали против лейбористов и в пользу «Зелёных», что сделало борьбу более напряжённой. Ларкин считает, что её партия вряд ли победит в округе на этот раз, однако её голоса могут повлиять на итог гонки.

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