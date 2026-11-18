Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на временно оккупированных Россией территориях Украины до сих пор действуют ограничения скорости для сети Starshield — военной версии спутниковой сети SpaceX. По данным CNBC, украинская сторона обсуждает этот вопрос с США.

Влияние на дроны-перехватчики

По данным CNBC, из-за ограничений украинские дроны, движущиеся со скоростью около 100 миль в час или быстрее, могут терять интернет-соединение Starshield. В некоторых случаях после потери связи беспилотники падают.

Украина применяет дроны-перехватчики для защиты от российских атак беспилотниками и ракетами. На прошлой неделе Зеленский сообщал, что Киев проверяет новые ограничения Starshield, в частности вблизи линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, отдельные удары уже произошли из-за того, что системы перехвата не могли развить достаточную скорость.

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Заявления о причинах ограничений

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ограничения скорости Starshield действуют в Украине уже семь дней. В конце октября украинские чиновники также сообщали о подобных ограничениях военной сети.

Президент США Дональд Трамп и генеральный директор SpaceX Илон Маск отрицали, что приказывали замедлить работу Starshield. Маск заявлял, что системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США, а решения об ограничениях скорости или использовании принимают американские военные и президент США. В то же время The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и осведомленных собеседников писала, что распоряжение о замедлении отдал Маск.

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