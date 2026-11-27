В Киеве президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News заявил, что США задерживают поставки систем Patriot. По его словам, Украина испытывает «очень большой» дефицит ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, а их нехватка стоит людям жизни.

Зеленский также выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты, по его мнению, больше сосредоточились на Ближнем Востоке. Он призвал Вашингтон активнее давить на Россию — государство-агрессора — во время переговоров о завершении войны и не придерживаться слишком нейтральной позиции в отношении агрессора.

Переговоры в Абу-Даби

Президент сообщил, что последний раунд переговоров в Абу-Даби ранее в этом месяце не принес очевидного прогресса. По его словам, чем больше стороны узнают о позициях друг друга, тем больше возникает проблем. Следующий раунд переговоров ожидается в декабре.

Зеленский также назвал странным пост президента США Дональда Трампа, который опубликовал фотографию, где обнимает Владимира Путина, и назвал его другом. Президент Украины подчеркнул, что Путин является агрессором и убийцей, поэтому не может быть другом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Трамп, со своей стороны, написал в Truth Social, что во время саммита с Путиным в Китае призвал Россию прекратить военную агрессию против территорий по всей Европе. Он также заявил, что считает мирное соглашение с Украиной вполне возможным.

ПВО, Starlink и зима

Зеленский заявил, что украинские военные способны уничтожать около 70% самых быстрых российских дронов, и этот показатель растет. В то же время он подтвердил, что спутниковые системы Starlink и Starshield по-прежнему имеют ограничения на временно оккупированных Россией территориях Украины. Президент сказал, что не знает, чье именно это решение: SpaceX или политическое.

Зеленский также признал, что Украина готовится к сложной и опасной зиме. По данным BBC, среди целей последних российских ударов по Киеву были мосты через Днепр. Часть жителей уже уехала из столицы, а некоторые предприятия прекратили работу из-за отключений электроэнергии и ударов по логистической инфраструктуре.

Читай нас в