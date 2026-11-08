Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация, государство-агрессор, усилила удары по Украине, чтобы оказывать давление на Киев и его партнеров в преддверии запланированных переговоров. По его словам, Россия воспринимает дипломатию как форму агрессии. Об этом сообщает The Guardian.

Удары по энергетике

Министерство энергетики Украины сообщило о массированной атаке на ряд энергетических объектов. В результате атаки пять регионов остались без электричества, а передача электроэнергии в Киеве и прилегающих районах была существенно затруднена.

Зеленский сообщил, что ночью Россия запустила по Украине 172 дрона и 36 баллистических ракет. Среди них, по его словам, были ракеты KN-23, изготовленные и поставленные Северной Кореей. Президент также призвал Соединенные Штаты увеличить помощь Украине, подчеркнув значительную нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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Переговоры в Абу-Даби

Удары произошли перед запланированной на следующую неделю трехсторонней встречей в Абу-Даби при посредничестве США. Ожидается, что во вторник и среду украинские чиновники проведут переговоры с российскими представителями и американскими посланниками. Это должны стать первые такие контакты за несколько месяцев.

По данным издания, дипломатический процесс был приостановлен с февраля, когда Вашингтон переключил внимание на войну с Ираном.

Отдельно министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что стал мишенью пророссийских хакеров из-за поддержки Украины. По его словам, его персональные данные опубликовали в даркнете, а хакеры пытались получить дополнительную информацию о нем и его семье. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала продажу конфиденциальной информации о государственных должностных лицах серьезной проблемой.

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