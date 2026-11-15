Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американские переговорщики во время последнего раунда мирных переговоров в Абу-Даби подняли вопрос возможного выхода Украины из Донбасса в обмен на вступление в НАТО. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на заявление главы государства, обнародованное его офисом.

По словам Зеленского, это первый случай, когда членство Украины в Альянсе связали на переговорах с территориальными уступками. Президент подчеркнул, что Киев не готов отказываться от территорий.

Условия возможного решения

В то же время Зеленский сказал, что в случае получения всеобъемлющего пакета гарантий безопасности, права на сильную и надлежащим образом финансируемую украинскую армию, а также средств на восстановление он вынес бы этот вопрос на общенациональный референдум.

Президент также отверг призыв Российской Федерации — государства-агрессора — сначала достичь широкого соглашения о европейской архитектуре безопасности, а уже затем согласовывать окончание войны. По его мнению, прежде всего необходимо завершить войну против Украины.

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Переговоры в Абу-Даби

Двухдневные переговоры Украины и России — государства-агрессора — при посредничестве США завершились в Абу-Даби без значительного прорыва. В то же время стороны договорились об обмене пленными, который, по словам Зеленского, затронет более тысячи человек. Окончательное число участников обмена еще согласовывается.

Посланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер заявил, что стороны на переговорах выдвинули максималистские позиции, но в частных разговорах понимают необходимость практических компромиссов для завершения войны. По словам Зеленского, американские переговорщики также сообщили ему о согласии всех сторон привлечь Европу к будущим мирным переговорам.

Европейские представители в Абу-Даби проводили консультации с должностными лицами США и Украины, однако не участвовали в переговорах с российской стороной. По данным издания, в европейскую переговорную команду должны войти Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша и должностные лица ЕС.

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