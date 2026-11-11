Президент Украины Владимир Зеленский в Копенгагене заявил, что доволен сообщениями, которые получает от США относительно продвижения к завершению войны, которую Российская Федерация — государство-агрессор — ведет против Украины. Он сказал это 10 ноября после переговоров с лидерами стран Северной Европы.

Отвечая на вопрос о последних сообщениях от посланников президента США Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, Зеленский заявил: «Я вижу изменения. Я очень доволен тем, что слышу». Как сообщает The Hindu, в тот же день в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США.

Переговоры в Абу-Даби

Зеленский охарактеризовал первый день консультаций как конструктивный и содержательный. По данным источника, это первые трехсторонние переговоры с февраля. В повестке дня, по словам президента Украины, было, в частности, формирование новой архитектуры безопасности для Европы.

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Он назвал эту тему очень сложной, поскольку не все детали американских обсуждений с Россией известны. Зеленский подчеркнул, что последовательность действий имеет принципиальное значение: сначала необходимо остановить войну в Украине, затем предоставить Украине гарантии безопасности, и только после этого можно вести диалог о безопасности в Европе и мире.

Заявление Лаврова

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на немедленное прекращение огня, не зная дальнейших шагов. По его мнению, сначала следует обсудить контуры будущей европейской архитектуры безопасности, а уже потом — прекращение огня в Украине.

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