В Тибете, Китай, вечером 22 октября произошло землетрясение магнитудой 7,0. По данным Channel NewsAsia, как минимум два человека получили травмы в деревне недалеко от эпицентра.

Эпицентр в высокогорном районе

Китайский центр сейсмологических сетей сообщил, что толчки были зафиксированы примерно в 22:33 в четверг. Эпицентр находился в малонаселённом высокогорном уезде в Нагчу, на севере Тибета, на глубине 10 километров.

Средняя высота местности в радиусе пяти километров от эпицентра составляет около 4864 метров. Расстояние до Лхасы, административного центра Тибета, — примерно 400 километров.

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Жители покидали дома

Государственные СМИ Китая сообщили, что на некоторых домах в ближайших к эпицентру деревнях появились трещины. На видео местных официальных СМИ видно, как люди выходят из домов и ищут укрытие на улице или в автомобилях, припаркованных на улицах.

Один из жителей рассказал, что проснулся от сильных толчков и слышал скрип дома. Землетрясение ощущалось в окрестностях.

После основного толчка в близлежащих районах зафиксировали серию более слабых землетрясений магнитудой около 3 и 4. Пожарно-спасательные подразделения мобилизованы и направляются в пострадавший район. По данным Channel NewsAsia, это самое сильное землетрясение в Китае с января 2024 года.

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