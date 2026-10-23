В горном районе Тибета произошло землетрясение магнитудой 7, в результате которого погибли не менее 16 человек. Еще 32 человека получили ранения, сообщает BBC News World со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Эпицентр в уезде Бачен

Эпицентр подземных толчков находился в уезде Бачен в районе Нагчу, примерно в 400 километрах к северо-востоку от Лхасы. По информации агентства Xinhua, которое ссылается на местное управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в четверг вечером.

Власти объявили чрезвычайную ситуацию и направили в пострадавший район спасательные группы. По местным сообщениям, там обрушилось более 300 домов, а электроснабжение в регионе в основном прекратилось.

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Доступ затрудняют камнепады

Из-за камнепадов дороги в районе пришлось закрыть, что затрудняет спасателям доступ к пострадавшим территориям. На фотографии, опубликованной BBC, видно, как пожарные помогают раненым жителям Бачена.

Менее двух месяцев назад Тибет и Непал пострадали от масштабных наводнений и оползней, вызванных обрушением ледника. Тогда погибли не менее 1 400 человек, а сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

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