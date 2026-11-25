Земля временно захватила гравитацией небольшой природный объект 2026 QQ 8, который вошел в систему Земля—Луна в апреле 2026 года. Согласно прогнозу, он покинет ее 7 декабря 2026 года. Как сообщает ScienceAlert, диаметр тела оценивают в 1,3–1,9 метра.

Как подтвердили природное происхождение

Объект впервые обнаружил 19 августа 2026 года астроном Криштиан Шарнецки из обсерватории Конколи в Венгрии. Сначала исследователи не могли определить, является ли он природным телом или фрагментом космического мусора. Из-за подозрений в искусственном происхождении 2026 QQ 8 дважды убирали со страницы Центра малых планет, предназначенной для координации наблюдений за новыми околоземными объектами.

Команда астронома Григория Федорца из Университета Турку измерила влияние давления солнечного излучения на траекторию объекта. Оно оказалось слишком слабым для типичного космического мусора, но соответствовало природному телу. Наблюдения Северного оптического телескопа на Канарских островах также показали, что свойства отражения света объекта близки к астероидам S-типа, богатым силикатными минералами.

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Особенности траектории

29 октября Центр малых планет объявил об открытии 2026 QQ 8 и классифицировал его как временно захваченный объект. Наиболее близкое сближение тела с Землей оценивают в 537 тысяч километров.

Согласно расчетам Федорца и его коллег, в системе отсчета, вращающейся вместе с Землей вокруг Солнца, объект проходит лишь примерно три четверти оборота вокруг планеты. При таком подходе он является временно захваченным пролетным объектом, а не мини-спутником. Другая группа во главе с астрономом Брайсом Болином, использовав другой метод вычисления траектории, пришла к выводу, что тело совершает более одного оборота.

Пребывание 2026 QQ 8 вблизи Земли продолжительностью около 7,5 месяца относит его к 0,3% самых длительных теоретически смоделированных временно захваченных пролетных объектов. Исследователи также предполагают, что это может быть фрагмент Луны, выбитый ударом: его спектральные свойства похожи на два базальтовых образца, доставленных миссией Apollo 17. В то же время эти наблюдения не исключают, что 2026 QQ 8 является обычным каменистым астероидом.

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