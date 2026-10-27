Сингапурский участник соревнований по скоростному поеданию пищи и автор контента Зерматт Нео 28 октября откроет свой первый ресторан Over на улице Трас в Сингапуре. Заведение, созданное в партнерстве с местной компанией The Wolfpack Investment Holdings, будет предлагать большие порции местной комфортной еды. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Три формата порций

В меню ресторана будет три размера порций: Lesser для одного гостя, Standard для компании и Challenge — самые большие порции, рассчитанные на масштабные гастрономические испытания. Среди блюд будут Belly Good Time со свиной грудинкой, листьями шисо и хрустящей посыпкой чили, а также Curry Me Over — хрустящее куриное филе с рисом hom mali, хайнаньским карри, соусом нанбан и яичным майонезом.

Напитки также будут подаваться только большими порциями — обычного размера в меню не будет.

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Испытание на 8 килограммов

В ресторане будет действовать Ultimate Food Challenge: посетителям нужно будет съесть 8-килограммовое блюдо за один час. Участвовать можно самостоятельно или командой до четырех человек. Тех, кто выполнит задание, внесут в зал славы ресторана.

Over также планирует сменные коллаборации с сингапурскими шеф-поварами и гастрономическими брендами. Первой станет сотрудничество с Jett Barbecue: с 28 октября по 30 ноября гостям будут предлагать бургер с копчеными говяжьими ребрами, хрустящими луковыми кольцами, жареными яйцами и майонезом во всех трех размерах порций.

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