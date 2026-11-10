В Польше организации жертв нацистских преследований обратились к гражданскому обществу Германии с просьбой предоставить гуманитарную поддержку людям, пережившим немецкую оккупацию во время Второй мировой войны. В открытом письме, опубликованном 5 ноября на сайте Фонда польско-немецкого примирения, они заявили, что в Польше до сих пор проживают около 50 тысяч таких людей, сообщает Deutsche Welle.

Среди них — бывшие узники концентрационных лагерей и тюрем, люди, депортированные в Германию на принудительные работы, а также пострадавшие от других форм нацистских репрессий. Авторы обращения подчеркнули, что многим из них больше 90 лет, они имеют проблемы со здоровьем, сталкиваются с ростом стоимости жизни и нуждаются в помощи в повседневной жизни. «Мы больше не можем ждать», — заявили организации.

Решения о поддержке нет

Германия признает моральную ответственность перед оставшимися в живых пострадавшими, однако федеральное правительство до сих пор не приняло решения о возможном гуманитарном жесте или дополнительной поддержке. Заместитель представителя МИД Германии Йозеф Хинтерзегер 23 сентября заявил, что решения относительно «гуманитарного жеста» пока нет, и это отражено в проекте бюджета на 2027 год.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопрос военных репараций десятилетиями осложняет отношения Варшавы и Берлина. После демократических преобразований в Центральной и Восточной Европе и воссоединения Германии федеральное правительство выделило 500 млн немецких марок для жертв Холокоста в Польше. Помощь из этих средств получили более миллиона человек, а бывшим принудительным работникам также выплачивались средства через фонд EVZ.

Позиции Варшавы и Берлина

Правительство польской партии «Право и справедливость» в октябре 2022 года официально потребовало от Германии 6,2 трлн злотых, оценив военные потери страны в эту сумму. Правительство премьер-министра Дональда Туска дистанцировалось от этого требования, но, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, ожидает от Берлина «креативного решения».

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Польшу летом 2024 года предлагал 200 млн евро, однако Туск назвал эту сумму недостаточной. По данным Фонда польско-немецкого примирения, после предыдущего обращения в мае частные доноры из Германии перечислили более 35 тысяч евро. Части нуждающихся уже предоставили одноразовую помощь.

Читай нас в