Гражданка Шри-Ланки, застрявшая на Раротонге на Островах Кука, заявила, что готова к задержанию, если это убедит власти Новой Зеландии или Австралии разрешить ей транзит на родину. 49-летняя женщина не может покинуть остров, поскольку ей не удается получить транзитные визы, сообщает RNZ World.

Проблема с транзитными визами

Женщина находится на Раротонге с 2023 года и сейчас зависит от финансовой поддержки семьи. У нее нет действующей визы для пребывания на Островах Кука, однако местная иммиграционная служба не может ничего сделать, пока Австралия или Новая Зеландия не предоставит ей транзитную визу.

Иммиграционная служба Новой Зеландии заявила, что не считает, будто женщина действительно намерена лишь транзитом пересечь страну. Она также рассматривала маршрут через Таити, но этот вариант ей не одобрили. По словам женщины, она согласилась бы покинуть Острова Кука морским путем, если для этого будут соблюдены необходимые процедуры.

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Заявления австралийских властей

Министерство внутренних дел Австралии отказалось комментировать отдельный случай. Вместе с тем ведомство напомнило, что все неграждане Австралии должны соответствовать требованиям миграционного законодательства, в том числе касающимся личности, состояния здоровья, характера и безопасности.

Для транзита через Австралию путешественник должен находиться за пределами страны и иметь дальнейшую поездку в течение 72 часов либо соответствовать другим установленным условиям. По словам женщины, после убийства мужа она уехала из Шри-Ланки, работала в Гонконге, а в марте 2023 года получила рабочую визу Новой Зеландии и подала заявление о предоставлении убежища.

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