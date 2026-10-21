В Бахавалпуре, Пакистан, женщина заявила, что угрожает совершить самосожжение, если полиция не зарегистрирует её жалобу на предполагаемую попытку изнасилования со стороны младшего брата её мужа. Об этом сообщает Dawn.

Заявления женщины

По словам заявительницы, несколько дней назад младший брат её мужа пытался её изнасиловать. Она утверждает, что после того, как рассказала мужу об инциденте, он сделал ей выговор и применил к ней насилие из-за обвинений в адрес своего брата.

Женщина также заявила, что сообщила об этом полиции, однако правоохранители не зарегистрировали её заявление. Когда она рассказала о ситуации своим братьям, те обратились к её мужу и его младшему брату.

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Вмешательство полиции

По утверждению женщины, её муж, его брат и ещё четыре человека применили насилие к ней и её братьям. После вызова полиции всех доставили в участок в Хайрпур-Тамевали. Заявительница говорит, что вместо регистрации её жалобы полиция оформила дело в отношении неё и её братьев.

Она обратилась к главному министру и окружному руководителю полиции Бахавалпура с призывом зарегистрировать её заявление и задержать подозреваемого. Представитель полиции сообщил Dawn, что дело будет рассмотрено в соответствии с законом.

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