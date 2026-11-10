В австралийском городе Кубер-Педи женщину взяли под стражу после того, как она предстала перед судом по делу о предполагаемом нападении на своего ребенка и удушении. По данным ABC News Australia, после задержания ей отказали в освобождении под полицейский залог, а в суде она не подавала ходатайство о залоге.

Обстоятельства дела

Полиция задержала женщину после того, как очевидцы предполагаемого инцидента обратились в правоохранительные органы. Ребенка вскоре нашли в безопасности под опекой родственников. Ему оказали медицинскую помощь из-за незначительных травм.

Среди обвинений, о которых сообщает ABC, — нападение при отягчающих обстоятельствах, удушение и угрозы, создающие опасность для жизни. Эти обвинения еще должны быть рассмотрены судом.

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Дальнейшее рассмотрение

Следующее судебное заседание по делу запланировано на более поздний срок в этом месяце. Сержант полиции Кубер-Педи Дэвид Финлейсон поблагодарил очевидцев, которые сообщили об инциденте и предоставили информацию следователям. По его словам, быстрое обращение свидетелей способствовало оперативному реагированию полиции и продвижению расследования.

В штате Южная Австралия обвинение в удушении может предусматривать максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Если вследствие удушения, асфиксии или перекрытия доступа воздуха человек потерял сознание, максимальный срок может достигать 10 лет.

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