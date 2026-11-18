В Бруклине, США, Денгейн Омари Джек подал иск против своего арендодателя и нескольких строительных компаний после обрушения жилого дома на Флэтбуш-авеню, в результате которого погибли восемь человек. Истец утверждает, что за несколько недель до трагедии сообщал о видимых трещинах в кирпичной кладке. Об этом сообщает The Guardian.

Заявления о трещинах

Согласно иску, 48-летний Джек в октябре увидел трещины возле входа в здание, сфотографировал повреждения и отправил снимки арендодателю. В судебном заявлении говорится, что истцу якобы сообщили: это состояние не являлось ответственностью арендодателя или его нельзя было исправить.

Здание обрушилось 11 ноября на соседнюю строительную площадку. Рядом уже демонтировали другое сооружение и проводили земляные работы для нового жилого проекта. Причину обрушения еще устанавливают. Среди погибших были двое детей, еще несколько человек получили травмы.

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Иск и расследование

Джек стремится привлечь к ответственности арендодателя и компании, связанные с обоими объектами. В иске утверждается, что ответчики не организовали своевременное и надлежащее обследование конструкций, не обеспечили необходимую защиту или ремонт и не приняли надлежащих мер после сообщений о состоянии здания и земляных работах рядом.

Бывший житель, работающий музыкантом и диджеем, прожил пять лет в квартире на верхнем этаже. На момент обрушения он работал в школе. Под завалами осталась его музыкальная коллекция из тысяч альбомов, которую он собирал около 30 лет и оценил более чем в 100 тысяч долларов.

Здание, построенное в 1930 году, имело 98 зафиксированных нарушений с 1972 года, свидетельствуют записи городского Департамента жилищного хозяйства, сохранения и развития. За последний год было выдано 11 нарушений, в том числе за небезопасную электропроводку и водоснабжение систем пожаротушения. Городской Департамент зданий и правоохранительные органы расследуют состояние разрушенного здания и строительные работы на соседнем участке.

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